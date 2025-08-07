Apagones y fluctuaciones siguen afectando a la población del estado Lara #7Ago

- Publicidad -

Los constantes cortes eléctricos y fluctuaciones de voltaje siguen afectando a los habitantes del estado Lara. Según el reporte más reciente de la organización civil Activos por la Luz-Lara, se registraron un total de cinco sectores afectados en la entidad durante el día miércoles 6 de agosto de 2025.

El municipio más afectado fue Iribarren, donde los habitantes sufrieron un total de tres cortes de luz que se extendieron por más de 22 horas y 3 minutos. Por su parte, en el municipio Palavecino se reportaron un corte eléctrico de 3 horas y 17 minutos, además de una fluctuación de voltaje.

En total, Activos por la Luz-Lara contabilizó en la región cuatro cortes de luz que, sumados, acumularon un tiempo total de 25 horas y 20 minutos sin servicio. A esto se le agrega la fluctuación reportada en Palavecino, una situación que, según los vecinos, también es recurrente y pone en riesgo los equipos y electrodomésticos.

La falta de un servicio eléctrico estable sigue afectando la calidad de vida de los larenses, quienes claman por una solución definitiva a esta problemática que ha empeorado en los últimos años.

