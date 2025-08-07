Apagones y fluctuaciones siguen afectando a la población del estado Lara #7Ago

Los constantes cortes eléctricos y fluctuaciones de voltaje siguen afectando a los habitantes del estado Lara. Según el reporte más reciente de la organización civil Activos por la Luz-Lara, se registraron un total de cinco sectores afectados en la entidad durante el día miércoles 6 de agosto de 2025.
El municipio más afectado fue Iribarren, donde los habitantes sufrieron un total de tres cortes de luz que se extendieron por más de 22 horas y 3 minutos. Por su parte, en el municipio Palavecino se reportaron un corte eléctrico de 3 horas y 17 minutos, además de una fluctuación de voltaje.
En total, Activos por la Luz-Lara contabilizó en la región cuatro cortes de luz que, sumados, acumularon un tiempo total de 25 horas y 20 minutos sin servicio. A esto se le agrega la fluctuación reportada en Palavecino, una situación que, según los vecinos, también es recurrente y pone en riesgo los equipos y electrodomésticos.
La falta de un servicio eléctrico estable sigue afectando la calidad de vida de los larenses, quienes claman por una solución definitiva a esta problemática que ha empeorado en los últimos años.
Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.
¡Contamos contigo!