En las próximas seis horas: Inameh pronostica lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país #7Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha emitido un pronóstico para las próximas seis horas (18:00-24:00 HLV), anticipando el desarrollo de nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Se prevé que las lluvias sean de intensidad variable y vengan acompañadas de descargas eléctricas.

El organismo advierte que esta actividad atmosférica afectará a varias regiones del país, por lo que insta a la población a tomar las precauciones necesarias ante posibles crecidas de ríos o deslaves en zonas vulnerables.

Detalle por regiones: lluvias concentradas en el sur y occidente

Según el informe del Inameh, las zonas más afectadas por este fenómeno meteorológico serán la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Zulia y los Andes. En estos estados se espera la presencia de lluvias y tormentas eléctricas con mayor intensidad.

La institución explica que estas condiciones son típicas de la temporada de lluvias en el país y que continuarán monitoreando la situación para emitir nuevas actualizaciones si fuera necesario.

Lluvias dispersas en el centro y centroccidente

El Inameh no descarta la posibilidad de lluvias dispersas en áreas clave del centro del país. La Gran Caracas, Aragua, Carabobo y Lara podrían experimentar precipitaciones aisladas, aunque se espera que sean de menor intensidad que en el resto de los estados mencionados.

Se recomienda a los ciudadanos de estas regiones mantenerse informados a través de los canales oficiales y prepararse para posibles interrupciones en la vida cotidiana debido a las condiciones climáticas.

