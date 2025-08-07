Fallece el gran Eddie Palmieri dejando un legado imborrable en la salsa #7Ago 

- Publicidad -

El mundo de la música latina está de luto, el legendario pianista y compositor salsero Eddie Palmieri falleció este miércoles a la edad de 88 años, dejando atrás una carrera monumental que lo estableció como uno de los pilares del género.

Conocido por su innovadora fusión de jazz y ritmos latinos, Palmieri, nacido en Nueva York de padres puertorriqueños, fue un verdadero visionario. En la década de 1960, fundó la orquesta La Perfecta, una banda que redefinió el sonido de la salsa con un estilo audaz y una instrumentación única, introduciendo instrumentos como el trombón en el primer plano.

Su talento y creatividad le valieron múltiples reconocimientos, incluidos tres premios Grammy, consolidándose como una figura esencial en la historia de la música afroantillana. Su influencia se extendió por todo el continente, y su discografía incluye joyas como el álbum en vivo de 1971, Eddie Palmieri & Friends in Concert, Live at the University of Puerto Rico, considerado por muchos un hito de la salsa.

La noticia de su deceso provocó una ola de reacciones en la comunidad musical. Artistas de la talla de Bobby Cruz y La India rindieron homenaje a Palmieri en sus redes sociales, destacando su genio y su impacto perdurable.

«Hoy con mucho pesar confirmó que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia», escribió Bobby Cruz, reflejando el sentir de toda una generación de músicos y seguidores que ahora lamentan la pérdida de uno de sus más grandes ídolos.

