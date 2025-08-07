Buscar
APOYAR

Flexibilidad y autonomía: ¿Por qué el 80% de los jóvenes prefieren el teletrabajo? #7Ago

JoséMa Escalona
Por JoséMa Escalona

-

DestacadosNoticiasNacionales
La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción del teletrabajo, convirtiéndolo en una modalidad laboral formal y necesaria
- Publicidad -

Aunque la idea del teletrabajo se venía gestando desde la década de 1970, y el avance de las tecnologías de la información facilitó su implementación, fue la pandemia de COVID-19 la que impulsó su adopción masiva. Así lo afirmó Marysabel Suárez, directora del Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en una entrevista para Unión Radio.

La especialista explicó que la emergencia sanitaria actuó como un factor decisivo que “obligó a millones de personas a aceptar algo a lo que muchos se resistían por razones culturales y organizativas”. Esta situación transformó lo que era una opción minoritaria en una necesidad global, estableciendo un nuevo paradigma en el mercado laboral.

- Publicidad -

Lea también: Inaesin emplaza a la administración de Maduro a reglamentar el teletrabajo

La flexibilidad define las expectativas de las nuevas generaciones

La consolidación del teletrabajo ha tenido un impacto particular en las nuevas generaciones. En la nota difundida Suárez señaló que esta modalidad laboral responde a las demandas de los jóvenes, quienes priorizan la flexibilidad y la autonomía. De acuerdo con datos compartidos por la experta, “hoy día se puede decir que un 80% de los jóvenes buscan teletrabajo”.

La especialista sostiene que para esta población, el trabajo remoto no es solo una opción, sino una alternativa fundamental que se alinea con su estilo de vida, permitiéndoles autogestionar sus actividades y rechazar los horarios rígidos de los empleos tradicionales.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
BCV ajusta las tasas de divisas: Dólar cotizará en 130,06 bolívares este viernes #7Ago
JoséMa Escalona
JoséMa Escalona

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.