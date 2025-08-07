Foro Penal reporta 807 presos políticos en Venezuela, incluyendo 4 adolescentes #7Ago

- Publicidad -

El Foro Penal, reveló en su último informe que la cifra de presos políticos en el país asciende a 807 personas. Este número, que incluye a 4 adolescentes, es una muestra de la continua represión, según denuncia la organización.

El reporte desglosa las cifras, detallando qué 712 de los detenidos son hombres y 95 son mujeres. Además, precisa que la mayoría de los casos corresponden a civiles (638), aunque también hay 169 militares encarcelados por razones políticas. El informe también evidencia una alarmante falta de debido proceso, ya que 652 de estas personas no tienen una condena firme, y se desconoce el paradero de otras 44.

- Publicidad -

Las cifras históricas son igualmente preocupantes. Desde 2014, el Foro Penal ha documentado 18.455 detenciones por motivos políticos. Aunque 14.000 personas han sido liberadas, la ONG subraya que más de 9.000 continúan bajo medidas restrictivas de libertad.

La lista detallada de los presos políticos ha sido enviada para su verificación a instancias internacionales como la OEA y la ONU, con el objetivo de dar visibilidad a la situación y buscar apoyo en la comunidad internacional.

Condición de los presos políticos desde la semana pasada:

9 encarcelados

55 excarcelados bajo medidas restrictivas

155 condenas judiciales

652 personas sin condena

Se desconoce el paradero de 44 personas

83 detenidos con nacionalidad extranjera

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 04/08/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:



𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 807*

Desde la semana pasada



Hombres: 712

Mujeres: 95



Civiles: 638

Militares: 169



Adultos: 803

Adolescentes: 4



Encarcelados: 9

Excarcelados: 55… pic.twitter.com/0WOHFnWfqK — Foro Penal (@ForoPenal) August 5, 2025

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí