IESA presenta nueva especialización para líderes de operaciones: Una respuesta estratégica a los desafíos empresariales del siglo XXI #7Ago

El IESA presenta la Especialización en Gerencia de Operaciones, en medio de un contexto de alta volatilidad y transformación tecnológica, una apuesta académica para formar a los nuevos estrategas operativos capaces de generar impacto en empresas de cualquier sector.
Esta especialización está diseñada para aquellos profesionales que buscan reinventar su rol y convertirse en arquitectos de soluciones reales. En IESA no solo enseñamos teoría: entrenamos a los líderes del cambio”, afirmó Jacqueline Fuentes, coordinadora académica del programa.
Con una metodología centrada en el participante, clases en vivo, recursos como simuladores, inteligencia artificial, aplicaciones prácticas y proyectos integradores con empresas reales, el programa brinda una formación vivencial que prepara al profesional para liderar desde la operación hacia la transformación.
Entre sus principales atributos destacan:
● Visión integral de la cadena de suministro y modelos digitales.
● Aplicación de analítica de negocios, automatización y arquitectura tecnológica.
● Desarrollo de proyectos reales orientados a resultados medibles.
● Ruta académica compatible con un futuro MBA.
Esta especialización representa una oportunidad para todos aquellos que lideran procesos, desean potenciar la rentabilidad de sus organizaciones, o aspiran a consolidar una carrera gerencial con impacto regional.
El IESA sigue apostando por la excelencia educativa, la innovación institucional y el fortalecimiento del talento estratégico en América Latina.
¿Listo para transformar tu impacto? Postulaciones abiertas. Más información en: https://www.iesa.edu.ve/especializacion-en-gerencia-de-operaciones
