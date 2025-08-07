Buscar
IESA presenta nueva especialización para líderes de operaciones: Una respuesta estratégica a los desafíos empresariales del siglo XXI #7Ago

Juan Bautista Salas
Juan Bautista Salas

NoticiasNacionales
El IESA presenta la Especialización en Gerencia de Operaciones, en medio de un contexto de alta volatilidad y transformación tecnológica, una apuesta académica para formar a los nuevos estrategas operativos capaces de generar impacto en empresas de cualquier sector.

Esta especialización está diseñada para aquellos profesionales que buscan reinventar su rol y convertirse en arquitectos de soluciones reales. En IESA no solo enseñamos teoría: entrenamos a los líderes del cambio”, afirmó Jacqueline Fuentes, coordinadora académica del programa.

Con una metodología centrada en el participante, clases en vivo, recursos como simuladores, inteligencia artificial, aplicaciones prácticas y proyectos integradores con empresas reales, el programa brinda una formación vivencial que prepara al profesional para liderar desde la operación hacia la transformación.

Entre sus principales atributos destacan:

● Visión integral de la cadena de suministro y modelos digitales.

● Aplicación de analítica de negocios, automatización y arquitectura tecnológica.

● Desarrollo de proyectos reales orientados a resultados medibles.

● Ruta académica compatible con un futuro MBA.

Esta especialización representa una oportunidad para todos aquellos que lideran procesos, desean potenciar la rentabilidad de sus organizaciones, o aspiran a consolidar una carrera gerencial con impacto regional.

El IESA sigue apostando por la excelencia educativa, la innovación institucional y el fortalecimiento del talento estratégico en América Latina.

¿Listo para transformar tu impacto? Postulaciones abiertas. Más información en: https://www.iesa.edu.ve/especializacion-en-gerencia-de-operaciones

