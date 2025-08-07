Índice Bursátil Caracas cerró en 558,85 puntos #7Ago

- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 558,85 puntos con una variación de 25,62 puntos (+4,80%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.161,03 puntos, con una variación absoluta de 56,44 puntos (+5,11%) y el Índice Industrial cerró en 149,25 puntos (+2,82%).

Al final de la sesión, 18 acciones subieron de precio, 3 bajaron y 8 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 152.029 acciones por un monto de 4.108.079,24 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 829.832 acciones por 22.262.616,40 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 10.295,54, para un total de 26.380.991,18 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 3.886.082,65 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 5.437.281,47 bolívares.

