Buscar
APOYAR

Índice Bursátil Caracas cerró en 558,85 puntos #7Ago

Juan Bautista Salas
Por Juan Bautista Salas

-

Índice BursátilNoticias
- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 558,85 puntos con una variación de 25,62 puntos (+4,80%), con respecto a la sesión anterior.

- Publicidad -

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.161,03 puntos, con una variación absoluta de 56,44 puntos (+5,11%) y el Índice Industrial cerró en 149,25 puntos (+2,82%).

Al final de la sesión, 18 acciones subieron de precio, 3 bajaron y 8 se mantuvieron estables. 

En el mercado regular se negociaron 152.029 acciones por un monto de 4.108.079,24 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 829.832 acciones por 22.262.616,40 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 10.295,54, para un total de 26.380.991,18 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 3.886.082,65 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 5.437.281,47 bolívares.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
En las próximas seis horas: Inameh pronostica lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país #7Ago
Juan Bautista Salas
Juan Bautista Salas

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

Experto tributario califica el IGTF como un obstáculo para el sector privado #4Ago

En una entrevista para Unión Radio, el licenciado en Ciencias Fiscales, Héctor Orochena, afirmó que la realidad económica de Venezuela ha cambiado significativamente desde...

Andrés Bello y el sabor prohibido de la Totona #7Ago 

VIDEO | Delincuente asalta la Catedral de Barquisimeto y roba equipamiento de audio #2Ago

Junior Alvarado vuelve a brillar en Saratoga y gana el G1 Saratoga Derby Invitational #4Ago

- Publicidad -

Debes leer

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.