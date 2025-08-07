Nueva subasta de frecuencia radioeléctricas en la Bolsa de Valores de Caracas convoca CONATEL #7Ago

- Publicidad -

La convocatoria de participación en los procedimientos de oferta pública destinados al otorgamiento de los bloques de frecuencia «CC», «DD», «FF» y «GG» en todo el país, inició la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

- Publicidad -

De acuerdo con la información dada a conocer a través de sus sus redes sociales, los interesados en participar deberán adquirir el pliego de condiciones generales en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, desde el 11 de agosto de 2025 hasta el 18 de agosto de 2025.

Explica que este proceso de subasta tiene como finalidad ampliar y desarrollar nuevas tecnologías en los servicios de telecomunicaciones del país.

Las personas que aspiren a ser precalificadas y participar en la subasta pública, deberán cumplir con los requisitos técnicos, económicos y legales establecidos en el correspondiente pliego de condiciones generales.

Revela un documento de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), el pliego de condiciones generales tendrá un valor mil dólares (US$ 1.000) pagaderos en bolívares al valor de la tasa de cambio oficial publicada el día del pago en la página del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los recaudos técnicos, económicos y legales, requeridos a los fines de la precalificación, deberán ser consignados el 21 de agosto de 2025.

Igualmente, la recepción de los mismos será en acto público que se realizará en la sede de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., ubicada en la calle Sorocaima, entre venida Tamanaco y Venezuela, edificio Atrium, El Rosal, municipio Chacao, estado Bolivariano de Miranda.

Está previsto que el próximo 10 de septiembre de este año, comiencen las rondas de oferta pública del espectro en la Bolsa de Valores de Caracas, precisa Conatel.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí