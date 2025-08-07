Buscar
#OPINIÓN El impulso del peón: XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025 #7Ago

Edgar Giménez
Por Edgar Giménez

-

Opinion
Desde el sábado 2 de agosto, la Casa del Ajedrez MF Oliver Soto, ubicada en nuestro querido estado Lara, se ha convertido en el epicentro del ajedrez estudiantil venezolano. En el marco de los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025, el ajedrez ha sido más que una competencia: ha sido un escenario de crecimiento, pasión y precisión.

Victoria con visión – Modalidad Clásica

Las piezas se movieron con elegancia y determinación. En el renglón femenino, Lara coronó a sus campeonas: Marcela Vergara y Andrea Gallego, quienes demostraron que más allá del cálculo está la intuición. La plata fue para Ahyled Gil e Isabel Pérez de Miranda, y el bronce para Aranza Luzardo y Sophia Vargas de Nueva Esparta.

En la categoría masculina, Distrito Capital reclamó el oro con sus estrategas Daniel Obelmejías y Juan Navarro. Les siguieron Adan Acuña y Josua Matos de Aragua con la medalla de plata, y Rony García y Gianluca Cruz de Zulia con el bronce. 

Ritmo acelerado – Modalidad Blitz

La rapidez del blitz exigió mente afilada. En femenino, Lara repitió la hazaña con Marcela Vergara y Andrea Gallego obteniendo el primer lugar. El equipo de Falcón, Esther Martínez y Amanda Jiménez, ganó la plata, mientras que María Aguilar y Alexay Araque de Barinas se llevaron el bronce. 

En el renglón masculino, Anzoátegui, con Juan Cabrera y Edgar Hernández, dominó el torneo. La medalla de plata fue para Aragua (Josua Matos y Adan Acuña) y el bronce para Zulia (Gianluca Cruz y Rony García).

La modalidad rápida aún está en curso, y se espera que las emociones que se vivieron en las modalidades anteriores se mantengan hasta el final.

C:\Users\ingen\Downloads\68cf845a-43f3-44ea-b05c-c55f62bdca91.jpeg
Equipo femenino de ajedrez del estado Lara

II Válida del Circuito IRT Open de la Juventud Absoluto – Lara 2025

  • Fechas: 9 y 10 de agosto
  • Lugar: Stars Chess Academy, Cabudare
  • Inicio: 9:00 a.m. 
  • Inscripción: Bs. 1.500
  • Pago móvil: C.I: 12.245.569, Banco Provincial, Tlf: 0424-5868027, Envío del comprobante: 0424-5611686

Grupos de participación

CategoríaEdadModalidad
PionerosSub-08 y Sub-10Absoluto y Femenino
ColonosSub-12 y Sub-14Absoluto y Femenino
ColososSub-16 y Sub-18Absoluto y Femenino

Este circuito es más que un torneo: es una jornada formativa, un terreno donde las ideas florecen entre jugadas, y donde el ajedrez se transforma en lenguaje de inspiración juvenil.

Ejercicio de la semana – ¡La mente también se entrena!

Solución del reto anterior: 1 Rh8! Rf6, 2 Rg8 Re5, 3 Rf7 Rd4, 4 Re6 Rd3, 5 Rd5 tablas.

Nuevo desafío: «Juegan blancas y ganan» – O. Duras, Narodni Listy, 1905

Tu voz también mueve peones

En El impulso del peón, cada jugada es un acto de pensamiento, y cada pensamiento tiene el poder de transformar. Queremos leer tus reflexiones, tus análisis y tus vivencias dentro del tablero.

Escríbenos a: [email protected] Compartir es crecer. Dialogar es construir. ¡Únete a esta red de ideas donde el ajedrez mueve más que piezas!

Juntos, sigamos construyendo un espacio de diálogo, aprendizaje y conexión… ¡una jugada a la vez!

Edgar Giménez

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
Edicto – Solicitud de Declaración de Únicos y Universales Herederos presentada por la ciudadana Thailandia Katherine Mendoza Linares, asunto: KP02-S-2025-000019

