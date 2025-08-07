Primero Justicia denuncia: En Venezuela, la paga de los pensionados equivale a un dólar al mes #7Ago

- Publicidad -

Siguen recibiendo al mes Bs. 130,00, los pensionados del Seguro Social, en Venezuela, una paga que equivale a $1 al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para este jueves 7 de agosto, monto que apenas alcanza para cubrir cinco pasajes de transporte urbano (Bs. 25,00 c/u).

Así lo denunció la organización Primero Justicia, tras responsabilizar a Nicolás Maduro de la crisis socioeconómica que vive el país desde hace más de una década, y que hoy golpea con fuerza a la familia venezolana, pero que sacude con mayor potencia a los pensionados del Seguro Social.

“Una familia tradicional hoy no cuenta con poder adquisitivo suficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, educación, vivienda, salud, vestido y calzado, recreación y esparcimiento. Imaginen la frustración de los pensionados venezolanos que le dieron más de 30 años de su vida al país y cotizaron las cuotas exigidas para optar a la pensión de vejez.

Muchos no cuentan con la solidaridad de familiares o amigos y terminan muriendo de mengua, víctimas de enfermedades subyacentes, o derivadas de la desnutrición”, apuntó la tolda aurinegra, al sopesar el impacto de la inflación y de la devaluación del bolívar en la economía.

Primero Justicia recordó que el día que se hizo efectiva la pensión correspondiente al mes de agosto (lunes 21 de julio), el dólar oficial se cotizaba en Bs. 119,14, es decir, $1,09. Mientras que, para este 7 de agosto, el dólar oficial se cotizaba en Bs., o $1.

“Maduro se jacta diciendo que los subsidios que otorga a través de la Plataforma Patria buscan proteger a los más vulnerables y a las víctimas de la guerra económica y el bloqueo.

Desde Primero Justicia reiteramos que Maduro es el principal responsable de la crisis económica y social que atraviesa el país; que la bonificación del salario está mal, desde cualquier punto de vista que se mire; que los bonos siguen siendo un mecanismo perverso de control social que, incluso, son discriminatorios porque no llegan a la totalidad de la población. Da la impresión de que, para Maduro, los pensionados del Seguro Social son un lastre que no forma parte de ese sector vulnerable de la población”, enfatizó.

En este sentido, PJ apuntó que los cambios llegarán abordando los problemas de raíz y el primer paso es el respeto a los resultados del 28 de julio y la consolidación del cambio democrático por el que ya decidió el pueblo venezolano.

“Los bonos no pueden seguir siendo una política de Estado, Venezuela quiere cambio y hay que trabajar en la justicia como vía para reducir las desigualdades económicas y sociales. Ni pagando 20 bonos mensuales engañarán a un pueblo que se cansó de comer cuentos. Hoy exigimos justicia para nuestros casi 5 millones de pensionados. La Seguridad Social es relevante para garantizar a todas las personas su dignidad humana y Venezuela sigue en deuda con la protección social de nuestros pensionados”, precisó.

