PulsoEmpresarial Todoticket facilita el pago de beneficios sociales a través de plataformas de autogestión

Todoticket, empresa líder en la oferta de productos para la gestión y administración del pago de beneficios sociales que cuenta con el respaldo del grupo Banesco, ofrece a sus públicos canales de autogestión para la administración de los productos Todoticket. Se trata de desarrollos digitales con un diseño sencillo e innovador para facilitar su uso, a través de procesos simples que garanticen el cumplimiento de los beneficios sociales en un ambiente seguro.

“En Todoticket valoramos mucho la experiencia del cliente, porque entendemos la importancia de los productos que comercializamos tanto para el patrono, como para los usuarios”, explica Juan Carlos Seoane, director general de Todoticket. “De manera que es indispensable ofrecer a nuestros clientes sistemas de autogestión que faciliten la administración de los productos, convirtiéndose en aliados a la hora de cumplir con sus compromisos”.

La oferta digital de Todoticket incluye un plataforma exclusiva para patronos que tiene los atractivos de una banca digital -usuario, contraseña, gestión y seguridad transaccional- para la administración de los compromisos con sus colaboradores. En el caso de los usuarios, Todoticket ofrece una atractiva aplicación móvil para la gestión de sus fondos.

Todoticket en Línea: plataforma de autogestión para patronos

La plataforma digital de Todoticket diseñada para los patronos permite la gestión de tarjetas, abonos y reversos, solicitud de requerimientos y consulta de guías de uso. Además, el ambiente da la oportunidad de crear un usuario secundario con distintos niveles de autonomía, para el manejo de las funcionalidades del sitio.

A través de esta plataforma los patronos pueden 1) solicitar la emisión, expedición o reposición de tarjetas Todoticket. 2) Gestionar los abonos a sus colaboradores, incluyendo la programación de pagos 3) Solicitar requerimientos y monitorear su status, como por ejemplo: actualización de datos de la empresa y beneficiarios, certificación de abonos, estados de cuenta, incidentes, inconveniente en comercios, entre otros.

Otro de los beneficios que ofrece Todoticket en línea para los patronos es la emisión y descarga de la factura digital por los abonos asignados; así como por la emisión o reexpedición de tarjetas, lo que permite un mayor control administrativo en los pagos realizados.

Todoticket Movil para usuarios

La aplicación móvil de Todoticket permite a los usuarios el control y manejo de sus fondos. Desde el aplicativo, los beneficiarios pueden verificar su saldo y los últimos movimientos realizados, y realizar transferencias a cuentas bancarias, en el caso de los usuarios de Todoticket Integral. También incluye una sección de preguntas y respuestas para aclarar dudas a los usuarios.

El portafolio Todoticket puede ser autogestionado por el cliente desde un portal, donde se realizan los abonos en cualquier día de la semana, incluyendo feriados nacionales y bancarios, hasta con 30 días de planificación de abonos, mediante la modalidad de pago débito en cuenta.

Todoticket cuenta con más de 18 años de experiencia en el mercado venezolano y el respaldo del Grupo Banesco para beneficio de clientes, usuarios y comercios. A través de sus productos y servicios atiende a 3.000 clientes en 23 estados del país, que benefician a más de 400.000 trabajadores, ofreciendo a los empleadores la posibilidad de mejorar las condiciones de sus colaboradores de una forma segura, confiable y efectiva.

