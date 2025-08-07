Se revela la lista de nominados al Balón de Oro 2025 #7Ago

- Publicidad -

La carrera por el Balón de Oro 2025 ya está en marcha. Este jueves 7 de agosto se reveló la lista de 30 nominados al prestigioso galardón, que incluye a jóvenes talentos como el español Lamine Yamal y los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Sin embargo, la gran sorpresa es que el francés Ousmane Dembélé emerge como el gran favorito, tras su impresionante temporada con el París Saint-Germain, que culminó con la primera Liga de Campeones de la historia del club.

Dembélé no está solo: La revista digital deportiva Invictos señaló a través de su cuenta en X (antes Twitter) que el PSG es el club más representado, con nueve jugadores nominados, incluyendo a su compañero Gianluigi Donnarumma, que también compite por el trofeo Yashin al mejor guardameta. Otros nombres destacados del equipo parisino son el georgiano Khvicha Kvaratskhelia y los portugueses Nuno Mendes y Vitinha.

¡¡CON USTEDES, LOS 30 NOMINADOS AL BALÓN DE ORO 2025 DE FRANCE FOOTBALL!!



➤ Jude Bellingham.

➤ Ousmane Dembélé.

➤ Gianluigi Donnarumma.

➤ Désiré Doué.

➤ Denzel Dumfries.

➤ Serhou Guirassy.

➤ Viktor Gyokeres.

➤ Erling Haaland.

➤ Achraf Hakimi.

➤ Harry Kane.

➤ Harry Kane.

➤ Khvicha… pic.twitter.com/BR1hO8cO8i — Invictos (@InvictosSomos) August 7, 2025

El joven Lamine Yamal también se perfila como un fuerte contendiente. Con solo 18 años, el atacante del FC Barcelona recibe su segunda nominación y, tras un doblete de Copa-Liga y el subcampeonato de España en la Liga de Naciones, se espera que supere su octavo puesto del año pasado. Su club también tiene una fuerte presencia, con Pedri, Robert Lewandowski y Raphinha entre los elegidos.

En cuanto a los sudamericanos, el capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, y el campeón de la Premier League con el Liverpool, Alexis Mac Allister, destacan en la lista. Por su parte, el brasileño Vinicius, subcampeón del Balón de Oro 2024, busca revancha.

