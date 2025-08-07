- Publicidad -

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello presentó un «plan terrorista» orquestado por la «derecha extremista». A través de un diagrama, detalló una supuesta red de conspiración que vincularía a figuras de la oposición con organizaciones criminales.

El funcionario señaló directamente a María Corina Machado como la «jefa» de la operación, insinuando que coordina un esquema que involucra a «narcobandas» y «células clandestinas».

- Publicidad -

El diagrama presentado en el video mostraba conexiones entre Machado y otras personas identificadas, incluyendo a un «jefe operativo» y a individuos señalados como «conspiradores». Se hizo mención específica a figuras como «Iván Simonovis» y a un grupo de personas «contratadas» y vinculadas al empresario Rincón, a quienes se les atribuyó la ejecución de las acciones.

De esta manera afirmó que este «plan terrorista» es una respuesta a la «fusión popular, militar y policial» que, según él, existe en el estado venezolano. Describió a la supuesta alianza opositora como una «alianza criminal de narcotraficantes, de conspiradores y de bandas criminales», desafiando a estos grupos a un enfrentamiento.

Cabello también citó declaraciones de Machado y la acusó de ser ella quien realmente «está declarando la guerra» contra el país. En un tono crítico, asimismo expresó que se vio obligado a escuchar las supuestas declaraciones de la opositora, clasificándolas de «estupideces», para entender lo que, según él, «tenían planificado contra este país».

VIDEO | Diosdado Cabello denuncian un presunto plan terrorista liderado por la "derecha extremista" #7Ago pic.twitter.com/4D95x9Zu6p — Elimpulso.com (@elimpulsocom) August 7, 2025

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí