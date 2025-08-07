El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que los organismos de seguridad del país lograron desmantelar un plan terrorista que pretendía detonar un explosivo de 3 kilogramos de TNT en la Plaza de la Victoria, en Caracas. El objetivo de este plan era generar caos y desestabilización en la capital.
Cabello detalló que, como parte de la operación, se detuvo a 13 personas en el país. Además, se logró la captura del ciudadano colombiano conocido como alias «El Titi«, quien ya se encuentra bajo custodia en Colombia.
Refuerzan combate contra el crimen organizado y terrorismo
El funcionario enfatizó que las autoridades están decididas a liberar a Venezuela de la amenaza de bandas criminales y terroristas, siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro. En este sentido, anunció que se trabajará en desmantelar el sistema financiero que sustenta a estos grupos delictivos, con el fin de identificar a quienes financian estas acciones.
Finalmente, el vicepresidente destacó que el trabajo continuo de las fuerzas de seguridad ha contribuido a una notable reducción en los índices de asesinatos en el país, lo que garantiza la paz y tranquilidad de la población.
