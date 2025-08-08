A un año del bloqueo de X en Venezuela: VE sin Filtro denuncia censura sistemática y represión digital #8Ago

- Publicidad -

La noche del 8 de agosto de 2024, tras la difusión de denuncias sobre irregularidades en los resultados electorales que favorecieron a Nicolás Maduro, el mandatario ordenó públicamente el bloqueo de X.

La reacción de los principales proveedores de internet del país, CANTV, Movistar, Digitel, Inter, NetUno, Supercable, G-Network y Airtek, fue inmediata: en minutos, el acceso a la red social fue restringido en todo el territorio nacional.

Simultáneamente, se bloqueó Signal, aplicación reconocida por su uso entre periodistas y defensores de derechos humanos. Esta acción se produjo luego de que Maduro revelara que Conatel le propuso también bloquear WhatsApp.

VE sin Filtro: Vigía del derecho digital en Venezuela

Desde entonces, la organización VE sin Filtro ha documentado y denunciado estos bloqueos como parte de una política sistemática de represión digital.

En un contexto donde los medios independientes son perseguidos o clausurados, la censura en línea representa una grave amenaza para el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y la participación ciudadana.

VE sin Filtro ha sido una de las pocas organizaciones capaces de monitorear técnicamente estos ataques a la conectividad. Alertan que el bloqueo de plataformas como X y Signal vulnera derechos humanos fundamentales, como el acceso a la información, la privacidad y la libertad de asociación.

“Estas medidas no solo buscan silenciar voces críticas; también erosionan el espacio cívico y afectan directamente a quienes usan estas plataformas como herramientas de organización y denuncia”, afirma la ONG.

Un llamado urgente a la transparencia

VE sin Filtro enfatiza que el acceso a internet es un derecho humano, y que cualquier decisión sobre su regulación debe responder a principios de transparencia, revisión pública y estándares internacionales.

A un año del bloqueo, la organización reafirma su compromiso con la defensa de un internet libre, abierto y seguro en Venezuela, y exige a las autoridades respeto a los derechos digitales y garantías para una ciudadanía informada y conectada.

