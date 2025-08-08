El exdiputado Franco Casella falleció en el exilio tras varios días en terapia intensiva #8Ago

- Publicidad -

El partido político Voluntad Popular confirmó este viernes el fallecimiento del exdiputado opositor Franco Casella, tras permanecer varios días en terapia intensiva y ser diagnosticado con muerte cerebral.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización expresó: “Con profundo dolor confirmamos el fallecimiento de nuestro hermano y compañero de lucha, el diputado Franco Casella. Tras dolorosas horas en las que luchó por su vida en terapia intensiva, y luego de haber sido diagnosticado con muerte cerebral, hoy confirmamos, con el alma rota, que Franco ha partido”.

Durante las últimas horas, habían circulado versiones contradictorias sobre su estado de salud. Sin embargo, Voluntad Popular explicó que optaron por esperar una confirmación oficial por parte de su familia antes de pronunciarse públicamente.

“Decidimos actuar con responsabilidad y esperar a que su familia confirmara el desenlace. Lo hacemos ahora, con el respeto y el amor que Franco se merece”.

Una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos

Franco Casella se destacó por su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Venezuela, tanto en su rol como parlamentario como en el exilio. Durante su paso por la Asamblea Nacional, visibilizó casos de persecución política y promovió la defensa de las víctimas del Estado.

“Como parlamentario, como exiliado, como militante de Voluntad Popular, siempre estuvo del lado de las víctimas, de los perseguidos, de los que no tenían voz. Nunca se rindió, ni siquiera en el exilio, donde siguió alzando su voz por una Venezuela libre”, manifestó la organización.

En septiembre de 2019, Casella informó que se había visto obligado a huir de Venezuela tras abandonar la Embajada de México en Caracas, donde se encontraba resguardado desde mayo de ese mismo año. Su salida se produjo después de que el Tribunal Supremo de Justicia le levantara la inmunidad parlamentaria por apoyar el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019.

Un legado de dignidad y lucha

Voluntad Popular resaltó que Franco Casella deja “un ejemplo de dignidad, entrega y convicción” que marcará la historia reciente de la oposición venezolana. “Hoy despedimos a un patriota. Seguiremos tu lucha, Franco. Hasta la libertad”, concluyó el comunicado.

Amigos, compañeros de lucha y defensores de derechos humanos también han expresado su pesar por la pérdida, recordando su firme compromiso con la causa democrática y su incansable labor en favor de los más vulnerables.

