Expertos alertan sobre un panorama migratorio más hostil para los venezolanos en 2025 #8Ago

En 2025, la elección de un destino migratorio será particularmente difícil para los venezolanos, según especialistas en migración y ciencias sociales. Factores como la desaceleración económica global, las tensiones políticas y el aumento de políticas antimigratorias en varios países complican el panorama.

El profesor Trino Márquez, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, y Ronald Rodríguez, politólogo y coordinador del proyecto Bitácora Migratoria de la Universidad del Rosario, coincidieron en que el entorno internacional se ha vuelto más hostil para los migrantes.

En una entrevista para Unión Radio, Márquez explicó que las proyecciones económicas del FMI y la CEPAL muestran un crecimiento global más lento, lo que reduce las oportunidades de empleo en los países de acogida.

«Es muy difícil tomar una decisión a la hora de emigrar; el mundo está muy convulsionado, no solamente por conflictos militares y políticos, sino por la desaceleración económica», afirmó.

Aumento de xenofobia y políticas de contención

Por su parte, en la nota difundida, Rodríguez señaló que las tendencias políticas antimigrantes han ganado fuerza desde 2016, y la llegada de Donald Trump al poder en 2025 ha normalizado este discurso en Occidente. Indicó que esto ha llevado a recortes en programas de asistencia y a un endurecimiento de políticas migratorias en la región. Mencionó a Chile, Perú, Ecuador y Colombia, donde la falta de políticas de integración efectiva para los más de dos millones de venezolanos es notable.

Ambos expertos coincidieron en que, a pesar de las dificultades externas, la migración venezolana continuará debido a las precarias condiciones internas. Márquez destacó que la economía venezolana no genera suficientes empleos de calidad para su población económicamente activa, lo que sigue impulsando a las personas a buscar oportunidades fuera del país.

