Foro Penal reporta excarcelaciones de presos políticos en la cárcel de Tocorón #8Ago

El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, informó este viernes sobre la liberación de varios presos políticos en el centro penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua.

La noticia, divulgada a través de su cuenta en X, forma parte de un movimiento inusual de reclusos que la organización viene monitoreando en distintos centros de detención del país.

#8Ag En estos momentos se están produciendo algunas excarcelaciones de presos políticos en Tocorón .



Igualmente esta semana se han realizado traslados de presos políticos desde El Helicoide y Zona 7 a: Tocuyito, Yare 2 y Rodeo 1.Las mujeres se desconoce dónde fueron trasladadas — Alfredo Romero (@alfredoromero) August 8, 2025

Traslados desde El Helicoide y otras sedes policiales

Romero explicó que desde comienzos de semana se han registrado traslados de detenidos por motivos políticos desde El Helicoide, sede del SEBIN, y desde la instalación policial conocida como Zona 7, hacia cárceles como Tocuyito, Yare II y Rodeo I.

El abogado detalló que este patrón no es habitual y que podría estar relacionado con decisiones administrativas internas no anunciadas públicamente. Sin embargo, la falta de información oficial y la ausencia de notificaciones previas complican el seguimiento de los casos por parte de familiares y defensores legales.

Incertidumbre sobre el paradero de mujeres detenidas

En el caso de las mujeres privadas de libertad, Romero advirtió que se desconoce su destino tras los recientes traslados, lo que mantiene la incertidumbre y preocupación entre sus allegados. La opacidad de las autoridades penitenciarias impide confirmar si las reasignaciones son parte de un plan más amplio o si responden a situaciones puntuales.

El director de Foro Penal reiteró que la ONG continuará documentando y verificando cada caso, alertando sobre la importancia de la transparencia en el manejo de la población penitenciaria.

“La ausencia de información oficial no solo dificulta la defensa de los derechos humanos, sino que también genera angustia innecesaria en las familias”, ha señalado en reportes previos.

