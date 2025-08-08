FOTOS | El Festival de los Faroles Chinos en Filadelfia es un símbolo del verano en la ciudad #8Ago

- Publicidad -

Lo que comenzó como un novedoso evento veraniego en 2016 se ha convertido en una preciada tradición estival en Filadelfia. En su octava edición, el Festival de Faroles Chinos de Filadelfia, en Franklin Square, se ha convertido en un clásico de la temporada para residentes y turistas.

Este año, el festival vuelve a transformar la histórica plaza en un maravilloso y luminoso país de las maravillas.

Más de mil faroles artesanales representan escenas intrincadas, desde bosques encantados hasta el mundo submarino. La pieza central, un dragón de 61 metros de largo, se ha convertido en un símbolo icónico del verano en la ciudad.

“Se ha convertido definitivamente en una tradición veraniega de Filadelfia. La gente ya lo espera con ansias”, dijo Amy Needle, presidenta y directora ejecutiva de Historic Philadelphia, la empresa organizadora del evento. “Tenemos gente que regresa cada año. Saben que cada año los faroles son nuevos”.

El atractivo del festival abarca generaciones y culturas, atrayendo a multitudes diversas que vienen a sumergirse en las impresionantes exhibiciones.

“Esta noche fue una noche hermosa. Ver a tanta gente, tantas culturas, ya sean asiáticos, negros, blancos… todos están aquí para celebrar”, dijo Tamea Butler, una visitante de Nashville, Tennessee.

Se muestra una escena submarina durante el Festival de Faroles Chinos de Filadelfia, el martes 5 de agosto de 2025. (Foto AP/Tassanee Vejpongsa)

Un niño corre entre una exhibición de pulpos en el Festival de Faroles Chinos de Filadelfia, el martes 5 de agosto de 2025. (Foto AP/Tassanee Vejpongsa)















Asistentes visten atuendos tradicionales

Algunos asistentes, como Jamie Lenegan, residente de Filadelfia, se visten con atuendos tradicionales chinos para disfrutar plenamente del evento.

“Nos encanta disfrazarnos porque queremos sumergirnos en la cultura. Queremos vivir el momento y absorberlo todo”, dijo Lenegan, quien visitó el festival por primera vez con amigos.

Para otros, el esplendor visual es el atractivo principal.

“Todos los colores, las luces y todo eso, es increíble. Es simplemente vívido y hermoso”, dijo James Rohmann, quien estaba de excursión a la ciudad con su hijo.

Tradicionalmente, el Festival de los Faroles marca el final del Año Nuevo Lunar. Sin embargo, los organizadores trasladaron el evento al verano para evitar el impredecible clima invernal. El Festival de los Faroles Chinos de Filadelfia se celebra hasta el 31 de agosto.

