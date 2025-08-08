Mintur: Más de 200 empresas turísticas internacionales participarán en la Rueda de Negocios Internacional 2025 #8Ago

- Publicidad -

Más de 200 empresas turísticas internacionales se darán cita en la Rueda de Negocios Internacional 2025, la cual tendrá lugar del 14 al 16 de agosto, en el Poliedro de Caracas. En efecto, esta actividad busca promover la participación de los entes vinculados al sector, dijo la ministra de Turismo, Leticia Gómez.

Precisó que participarán 14 países, entre los que destacan Argelia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Colombia, Cuba, Curazao, Irán, Irak, México, Turquía, Uruguay, Rusia y Vietnam.

“Es un espacio diseñado para afianzar acuerdos de inversión, descubrir oportunidades y potenciar el desarrollo del sector turístico”, puntualizó.

Asimismo, añadió que la rueda de negocios busca promover el turismo venezolano, así como también abre las puertas al intercambio comercial y el desarrollo sostenible.

Destacó que esta iniciativa del Gobierno venezolano procura fortalecer los acuerdos en materia turística y explorar nuevas oportunidades que impulsen la productividad y la diversificación económica del Motor Turístico, señala el Mintur.

