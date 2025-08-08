Nube de polvo del Sahara cubrirá el país hasta el sábado: Inameh recomienda tomar precauciones #8Ago

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó sobre la llegada a Venezuela de una nube de polvo del Sahara. El fenómeno meteorológico, que estará presente en el país desde el jueves 7 y hasta el sábado 9 de agosto, se manifestará con concentraciones de leves a moderadas.

De acuerdo una publicación por El Nacional, el organismo señala que el polvo afectará principalmente la franja costera y la zona central del país. Sostienen que la presencia de estas partículas limitará la formación de nubosidad significativa y reducirá la visibilidad.

El Inameh alerta sobre los posibles efectos en la salud, ya que las partículas podrían generar molestias en personas con afecciones respiratorias o alergias.

Recomendaciones para la población

En la nota difundida explican que este evento es común durante la temporada de ondas tropicales, cuando masas de partículas de arena y minerales provenientes del desierto africano son transportadas por los vientos a través de miles de kilómetros hasta el continente americano. Aunque la intensidad y la duración varían cada año, el Inameh recomienda tomar precauciones.

Entre las medidas sugeridas, el organismo aconseja especial cuidado para quienes realizan actividades al aire libre. También se insta a la población a prestar atención a los cambios en las condiciones meteorológicas que se produzcan durante el paso de esta nube de polvo por el territorio nacional.

