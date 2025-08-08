PulsoEmpresarial Las mejores salsas para cada pasticho: ¡El secreto del sabor perfecto!

- Publicidad -

La lasaña, es una verdadera joya de la gastronomía italiana que se eleva a otro nivel cuando eliges la combinación adecuada. ¿Buscas el alma de tu pasticho? La clave está en la salsa perfecta. Si se quiere potenciar el sabor se debe seleccionar la mezcla apropiada para cada tipo de preparación.

Bechamel: La versatilidad en cada capa

La salsa bechamel es un clásico indispensable en el pasticho. Con su base de leche, mantequilla y harina, aporta una cremosidad que realza cualquier versión de la lasaña, desde la tradicional de carne molida hasta opciones con berenjena o pollo. Lo mejor es que su sabor suave no opaca el resto de los ingredientes, sino que los complementa a la perfección.

Tip de experto: Para evitar grumos, añade la leche caliente lentamente mientras remueves constantemente. ¡Así lograrás una bechamel perfectamente lisa!

Bolognesa: El clásico que nunca falla

Si hablamos de un pasticho tradicional, la salsa bolognesa es la elección por excelencia. Esta mezcla cocida a fuego lento, con carne molida, tomate, cebolla y vino, es un pilar de la Cucina D’Italia.

Tip de chef: Sofríe la carne hasta que esté bien dorada antes de añadir el tomate. Este paso potencia el sabor y le da a tu bolognesa ese toque auténtico. Frescarini te facilita la cocina con su Salsa Bolognesa lista para servir.

Pomodoro: Ligereza y frescura para tu lasaña

Para las lasañas vegetarianas, la salsa pomodoro es ideal. Su ligereza y frescura, elaborada con tomate, ajo, aceite de oliva y albahaca, la convierten en la opción perfecta.

Tip para un sabor inigualable: No cocines demasiado la pomodoro para mantener equilibrada su acidez y disfrutar de toda su frescura.

¿Poco tiempo? ¡Frescarini tiene la solución!

Si quieres disfrutar de un pasticho “buonissimo” sin pasar horas en la cocina, un tip de los expertos es usar productos que no requieran cocción. Frescarini ofrece una amplia gama de salsas listas para servir, que conservan ese delicioso sabor casero.

En su portafolio encontrarás desde Tomate y Albahaca, Bolognesa, Napolitana con Queso y la Arrabiata, hasta opciones más innovadoras como Chorizo, Salchicha y Jamón. ¡Hay una salsa Frescarini para cada tipo de pasticho!

El pasticho: Un manjar global con sabor venezolano

El pasticho es uno de los platos más populares a nivel mundial, ¡tanto que cada 29 de julio se celebra el Día Mundial de la Lasaña! En Venezuela, el encanto de este manjar se realza con las salsas Frescarini, que llevan el auténtico sabor de Italia directamente a tu mesa.

Una vez que tu lasaña preferida esté lista, solo queda decir como un italiano: ¡A tavola, buon appetito! (¡A la mesa, buen provecho!).

Para obtener más información sobre los productos de Frescarini, se puede visitar la página www.frescarini.com/, así como también las cuentas de Instagram y Facebook @frescarinivzla.

