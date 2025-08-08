Resumen semanal del mercado bursátil #8Ago

- Publicidad -

En la Bolsa de Valores de Caracas, entre el 4 y el 8 de agosto de 2025, se negoció un total de Bs 931.897.677,06. En el mercado de renta variable, se realizaron 2.788 operaciones de compra/venta de acciones de las empresas inscritas en la pizarra de cotizaciones, en las cuales se transaron 4.343.041 acciones; en el mercado regular se negoció un total de 13.924.216,65 bolívares y a plazo Bs 90.836.409,30, para un total de Bs 104.760.625,95.

En renta fija se negociaron instrumentos por un monto efectivo de Bs 166.359.818,87 y en el mercado de otros bienes, se registraron Certificados de Financiamiento Bursátil, por Bs 660.777.232,24.

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, IBC, abrió el lapso en 533,15 puntos y lo cerró en 611,46 puntos, con una variación de 78,31 puntos (+14,69%) en 5 días de operaciones. En lo que va de año, este indicador registra una variación de 492,08 puntos (+412,19%).

Las acciones más negociadas

El Top 10 de los títulos más negociados en la semana está compuesto por los valores de Ron Santa Teresa (Bs 66.074.474,18), Banco Provincial (Bs 21.767.142,04), Banco Nacional de Crédito (Bs 5.198.298,72), Bolsa de Valores de Caracas (Bs 1.824.188,29), Invaca clase B (Bs 1.424.012,17), CANTV clase D (Bs 1.131.720,57), Banco de Venezuela (Bs 1.111.252,24), Mercantil Servicios Financieros clase A (Bs 593.963,66), Manpa (Bs 577.198,17) y Banco del Caribe clase A (Bs 497.529,09).

Le siguen las acciones de Arca, Inmuebles y Valores clase B (Bs 468.465,77), PIVCA clase B (Bs 459.399,95) y Mercantil Servicios Financieros clase B (Bs 457.513,50), entre otras.

Valores que subieron de precio

Los valores cuyos precios aumentaron, en el período, fueron Protinal (+54,55%), Productos EFE (+53,85%), Banco Nacional de Crédito (+42,86%), Envases Venezolanos (+29,33%), Domínguez & Cía. (+23,85%), Invaca clase B (+26,71%), Montesco clase B (+25,00%), Ron Santa Teresa (+23,81%), Bolsa de Valores de Caracas (+22,99%), Grupo Mantra clase B (+22,25%), Mercantil Servicios Financieros clase B (+21,88%), CANTV clase D (+20,13%), Manpa (+18,83%), Ron Santa Teresa clase B (+17,71%), Proagro (+17,24%), Cerámica Carabobo (+13,42%), entre otras.

Sesión de cierre de la semana

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este viernes en 611,46 puntos con una variación de 52,61 puntos (+9,41%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.273,46 puntos, con una variación absoluta de 112,43 puntos (+9,68%) y el Índice Industrial cerró en 160,62 puntos (+7,62%).

Al final de la sesión, 24 acciones subieron de precio, 1 bajó y 5 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 119.366 acciones por un monto de 2.493.177,17 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 1.717.342 acciones por 44.540.951,00 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 22.856,00, para un total de 47.056.984,17 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 19.510.500,00 bolívares.

