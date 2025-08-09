CANIDRA: Se estima que hay más de 4 millones de automóviles circulando en el país #9Ago

- Publicidad -

El parque automotor de Venezuela experimenta un notable crecimiento del 120% en lo que va de año, impulsado principalmente por la venta de vehículos de marcas asiáticas. Así lo aseguró Diógenes Madriz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes (CANIDRA) y director de Fedeindustria.

En una entrevista para Unión Radio, Madriz destacó que la venta de vehículos «se ha potenciado» y que «están liderando las ventas precisamente marcas asiáticas«. Subrayó el caso de la empresa JAC, de la que resaltó que «tiene un procedimiento de ensamblaje aquí en Venezuela, el cual es muy positivo«.

Mercado de vehículos y la cifra de motocicletas

En la nota difundida señalan que, de acuerdo con reportes de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (FAVENPA), se estima que hay más de 4 millones de automóviles circulando en el país. Esta cifra no incluye las motocicletas.

En la publicación, Madriz ofreció un dato extraoficial sobre las motocicletas, señalando que la venta del año pasado se ubicó en unas 800 mil unidades. Reconoció que CANIDRA no tiene una cifra exacta del parque automotor de motocicletas, pero estimó que podría haber entre «una y dos millones de unidades en el país«.

