Historia Menuda | De los tiempos en que llegaron la radio y la televisión a Barquisimeto #9Ago

Desde siempre las telecomunicaciones causaron fascinación en los larenses. En 1926 El Impulso anunciaba la presencia del primer «Radioteléfono» en Barquisimeto, que era como se conocía a los receptores de radio en aquellos lejanos días.

En enero de 1935 se inaugura la primera emisora radial local, «La Voz de Lara». Durante muchos años la radio dominó como el principal medio electrónico. Mientras tanto, ya desde la década de 1920 se realizaban experimentos en los EEUU para la puesta en funcionamiento de un nuevo medio, la Televisión.

En las próximas dos décadas se logran grandes avances en EEUU y Europa, que se vieron truncados por el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939.

La culminación de la guerra en 1945 marca el resurgimiento de la televisión. El dictador M. Pérez Jiménez inaugura el primer canal el 22 de noviembre de 1952.

Este canal era TVN- 5 y comenzó transmisiones regulares en enero de 1953. En Barquisimeto ya era posible adquirir aparatos de televisión en la tienda Eléctrica Bernal de esta ciudad.

Radio Caracas Televisión sale al aire el 15 de noviembre de 1953 con una programación variada que incluye noticieros y telenovelas. La señal llega a las principales ciudades del país y la televisión comienza a consolidarse como un importante medio eléctrónico.

El canal se mantuvo al aire como el medio televisivo más antiguo del país durante 53 años de transmisiones ininterrumpidas, hasta su cierre el 27 de mayo de 2007 por razones políticas.

