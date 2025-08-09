Secuela de La pasión de Cristo ya tiene fecha de estreno: Mel Gibson divide la historia en dos películas #9Ago

- Publicidad -

El cineasta Mel Gibson anunció la esperada secuela de su exitosa película de 2004, La pasión de Cristo. Titulada La resurrección de Cristo, este nuevo proyecto no solo busca continuar la historia, sino expandirla en un ambicioso formato de dos entregas, que ya tienen sus fechas de estreno fijadas para 2027.

Según un reporte de Entertainment Weekly, las dos partes del filme llegarán a los cines con una diferencia de 40 días, un número con gran significado bíblico. La primera película se estrenará el 26 de marzo de 2027, coincidiendo con el Viernes Santo, mientras que la segunda lo hará el 6 de mayo de 2027, el Día de la Ascensión de la Virgen.

Un guion épico

En la nota difundida por Entertainment Weekly, Gibson describió la producción como un «proyecto narrativo muy ambicioso» cuyo guion se aventura a explorar «otros planos de la realidad«. Explicó que el alcance de la historia es monumental, abarcando un vasto periodo que va desde la «caída de los ángeles» hasta la «muerte del último apóstol».

Gibson señaló que este enfoque narrativo tan amplio representa un desafío creativo considerable, así como el reto de lograr que la taquilla responda con el mismo fervor que lo hizo la primera entrega, una de las películas religiosas más exitosas de todos los tiempos.

