VIDEO | Inaugurado El Gavilán: Un puente, dos estados y una comunidad con ingenio y unión #9Ago

Este viernes 8 de agosto se inauguró el puente «El Gavilán«, una estructura que conecta a los estados Lara y Portuguesa, brindando una solución de movilidad a las comunidades cercanas al río Amarillo.

Lo que hace especial a este proyecto es que fue concebido, diseñado y construido por los propios habitantes, demostrando un compromiso excepcional con el desarrollo local.

La iniciativa surgió de la necesidad de los pobladores de contar con un paso seguro para el tránsito de personas, vehículos y productos, una necesidad que venía afectando a la región durante años.

El resultado es un puente robusto que no solo cumple su función, sino que también sirve como un faro de inspiración para otras comunidades rurales del país.

El impacto en redes sociales y el turismo

La noticia de la inauguración se ha difundido rápidamente a través de las redes sociales, donde ha recibido una oleada de comentarios positivos. El guía turístico Richard Isace compartió su emoción en Instagram, calificando la obra como un «hecho histórico» y elogiando la labor de los campesinos involucrados.

«Hoy tuve el honor de estar presentes«, afirmó, poniendo en relieve la importancia de la autogestión en la construcción de infraestructuras vitales.

Asimismo, la viajera Yoly Ramírez fue una de las primeras en documentar el cruce del puente en su vehículo, compartiendo un video que se ha vuelto viral. En sus publicaciones, resaltó la «genuinidad» del proyecto, un factor que ha despertado el interés de la comunidad digital y de otros viajeros, quienes ven en esta obra un nuevo destino de turismo comunitario.

