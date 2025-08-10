A un año de su partida: Periodistas, amigos y familiares honran la memoria Yorvi García #10Ago

- Publicidad -

Familiares, amigos y periodistas se congregaron este domingo 10 de agosto en la Basílica del Santo Cristo de la Gracia para conmemorar el primer año de la partida física del comunicador social Yorvi García, en un acto emotivo para recordar su vida y trayectoria.

Yorvi fue ampliamente reconocido en el gremio por su compromiso inquebrantable con la verdad y su pasión por el periodismo.

Su carrera dejó una marca significativa en medios de comunicación de gran prestigio, como Radio Fe y Alegría, El diario de Lara y El Impulso.

Además de su labor informativa, Yorvi también exploró con éxito su faceta artística, mostrando un talento multifacético.

Quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado lo describen como una persona elocuente, espontánea y generosa.

Su pasión por el trabajo y su calidad humana son los principales atributos por los que sigue siendo recordado con mucho cariño por todos los que formaron parte de su vida.

