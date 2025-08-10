ANA y Joby Aviation traerán taxis voladores a Japón en 2027 para viajes de 15 minutos #10Ago

- Publicidad -

La aerolínea japonesa ANA se ha unido a la startup estadounidense Joby Aviation para lanzar los primeros taxis voladores eléctricos en Japón en 2027, informó el jueves un portavoz de la compañía.

Ambas empresas planean crear una sociedad conjunta para operar más de 100 de estos vehículos de cinco plazas. Cada uno podrá transportar a un piloto y hasta cuatro pasajeros, alcanzando una velocidad de 320 km/h.

El principal objetivo es mejorar la conexión entre el centro de Tokio y los aeropuertos de Narita y Haneda. Gracias a estos vehículos, un viaje que actualmente toma más de una hora, podría completarse en apenas 15 minutos.

El CEO de ANA, Koji Shibata, ha manifestado que los taxis voladores «revolucionarán nuestra movilidad aérea». Por su parte, el CEO de Joby Aviation, JoeBen Bevirt, elogió a Japón como una «plataforma de lanzamiento extraordinaria» para el proyecto.

Joby Aviation ya ha confirmado que sus vehículos despegarán verticalmente, como un helicóptero, y luego volarán hacia adelante como un avión, con la ventaja de ser cero emisiones y generar un ruido mínimo.

Las empresas realizarán una demostración pública en la Exposición Universal de Osaka en octubre.

La noticia se conoce en un momento de turbulencia para el sector. En diciembre, la startup de taxis voladores Volocopter se declaró en quiebra, y otra firma alemana, Lilium, fue rescatada de la bancarrota. La industria enfrenta desafíos como la certificación de sus motores, un factor que impidió a Volocopter realizar vuelos de prueba durante los Juegos Olímpicos de París en 2024.

