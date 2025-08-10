Click Dominical|Conoce las 5 enfermedades del corazón más comunes que debemos conocer #10Ago

- Publicidad -

Cada 10 de agosto en Venezuela, se celebra el Día del Cardiólogo, una fecha dedicada a reconocer la labor de los médicos especialistas que diagnostican y tratan las afecciones del corazón y el sistema circulatorio.

En este día, la comunidad médica y de salud aprovecha para hacer un llamado a la conciencia pública sobre la importancia de la prevención como la mejor herramienta para combatir las enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial.

Hoy en El Impulso te contamos las 5 enfermedades del corazón más comunes que debemos conocer

Enfermedad de las arterias coronarias:

Es la más común y se produce cuando los vasos sanguíneos que suministran sangre al corazón se estrechan o se bloquean. Esto puede llevar a un dolor en el pecho (angina de pecho) y, en casos graves, a un ataque al corazón. A menudo está relacionada con la acumulación de placa (aterosclerosis) y factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol alto y el tabaquismo.

Arritmias:

Son irregularidades en el ritmo cardíaco. El corazón puede latir demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de forma irregular. Aunque muchas arritmias son inofensivas, otras pueden ser graves y requerir tratamiento médico para evitar complicaciones como el accidente cerebrovascular.

Insuficiencia cardíaca:

Ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Esto no significa que el corazón haya dejado de funcionar, sino que está debilitado. Los síntomas comunes incluyen dificultad para respirar, fatiga e hinchazón en las piernas y los tobillos. La insuficiencia cardíaca puede ser el resultado de otras enfermedades del corazón, como la enfermedad de las arterias coronarias o la hipertensión.

Enfermedad de las válvulas cardíacas:

El corazón tiene cuatro válvulas que se abren y cierran para dirigir el flujo sanguíneo. Cuando estas válvulas no funcionan correctamente (ya sea porque no se abren lo suficiente, no cierran bien o se vuelven demasiado estrechas), el flujo de sangre se ve afectado. Esto puede ser congénito o desarrollarse con el tiempo debido a la edad, infecciones o enfermedades.

Cardiomiopatía:

Es una enfermedad del músculo cardíaco que dificulta que el corazón bombee sangre al resto del cuerpo. Con el tiempo, la cardiomiopatía puede llevar a la insuficiencia cardíaca. Existen varios tipos, y sus causas pueden variar desde factores genéticos hasta otras enfermedades o el consumo de alcohol.

