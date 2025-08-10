OPINIÓN Buena Nueva: FE=Inteligencia #10Ago

- Publicidad -

Hay gente que dice que no cree lo que no puede comprobar o ver con sus propios ojos. ¿Acaso ves la fuerza de gravedad? ¿Acaso ves a las ideas fluir del cerebro? Hay cosas invisibles que son muy reales.



Y la Fe, especialmente la Fe en la cosas de Dios es una actitud muy inteligente. ¿Por qué? Porque por medio de la Fe disfrutamos por adelantado lo que vamos a recibir después: “La fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera, y de conocer las realidades que no se ven” (Hb. 11, 1-2.8-19).

¿Qué esperamos? La Vida Eterna en el Cielo, el Reino de Dios a plenitud. Y eso tendremos… si creemos… y si actuamos de acuerdo a esa Fe. Jesús mismo nos lo ha prometido: “Tu Padre ha tenido a bien darte el Reino” (Lc. 12, 32-48).

Por la Fe podemos comenzar a disfrutar desde aquí lo que vamos a recibir Allá… Como quien se entusiasma preparando un viaje que piensa hacer. (CIC # 163).

Las circunstancias de nuestra vida pueden tornarse difíciles y entonces aquello que esperamos recibir podría opacarse, podría hasta esconderse. Es el momento de afianzar nuestra Fe con la oración y los Sacramentos. De allí que mucha gente exclame ante ciertas situaciones: ¿Cómo se puede vivir sin Fe? ¿Cómo hubiera hecho si no tuviera Fe?



La Fe es un regalo de Dios que hay que aceptarlo y usarlo. Y ese regalo es sobre todo para cuando las cosas se complican un poco…o mucho.



Imitemos a Santísima Virgen María. Ella tuvo Fe en el momento increíble, pero gozoso, de la Anunciación, pero la tuvo igual a los pies de la Cruz y al depositar a Su Hijo en el sepulcro. Así debe ser nuestra Fe.



La Fe no puede ser una actitud pasajera, no puede ir en marcha y contramarcha. Debe ser perseverante… hasta el final. Bien lo dice Jesucristo: “Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas… También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen vendrá el Hijo del hombre” (Lc. 12, 32-48).

¿Por qué hay que creer cosas que no son comprobables?

Isabel Vidal de Tenreiro

