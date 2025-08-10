Venezolana crea sandalias inteligentes para prevenir amputaciones por diabetes #10Ago

- Publicidad -

Odra Velásquez, una enfermera venezolana residente en Chile, ha transformado una promesa familiar en una innovadora solución de salud. Conmovida por la pérdida de su hermano a causa de la diabetes, Velásquez desarrolló unas sandalias inteligentes diseñadas para monitorear los pies y prevenir las amputaciones que sufren miles de personas.

A principios de 2024, su idea la llevó a postular y ganar el fondo Semilla Inicial de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de Chile. Gracias a este impulso, Velásquez fundó la startup SensorixFoot, de la cual es CEO, y ahora está lista para ofrecer esta novedosa tecnología al público. Su objetivo es claro: impactar positivamente en las más de 2,000 personas que cada año en Chile sufren amputaciones por complicaciones del pie diabético.

¿Cómo funcionan las sandalias inteligentes de SensorixFoot?

Las sandalias actúan como un sistema de alerta temprana, similar a un semáforo de salud para los pies. Utilizando una combinación de monitoreo térmico y terapia vibratoria, el calzado evalúa el estado del pie y lo clasifica en tres niveles:

Verde: estado normal.

estado normal. Amarillo: precaución.

precaución. Rojo: riesgo alto.

La tecnología está integrada de manera discreta en la suela, que cuenta con un diseño flexible y transpirable. En su interior, una estructura multicapa protege los componentes electrónicos, incluyendo el sistema central y la antena para carga inalámbrica, que se realiza de manera sencilla a través de una alfombrilla especial. Este diseño asegura que la sandalia sea cómoda y funcional, sin comprometer su función principal como calzado.

