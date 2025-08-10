VIDEO | #Impulsodefe Padre Freddy Rodríguez reflexiona sobre el propósito de la Vida #10Ago

- Publicidad -

El Padre Freddy Rodríguez nos habla este domingo sobre el significado de la vida y la importancia de la fe en el camino espiritual de los creyentes. A través del evangelio de este domingo, Rodríguez invitó a meditar sobre la conocida frase bíblica: «Allí donde está tu tesoro, está también tu corazón».

El Padre Rodríguez enfatizó que el Evangelio del domingo busca confrontar a las personas con una pregunta esencial: ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra vida? Destacó que, en primer lugar, es crucial recordar que «la vida es un don de Dios». Según sus palabras, somos el resultado de un «pensamiento amoroso de Dios», y por ello, estamos llamados a vivir una existencia con propósito, orientada tanto hacia Dios como hacia nuestros semejantes.

De esta forma subrayó que la vida de cada individuo es una misión, un llamado a vivir «no cualquier vida, sino una vida en Él». Esta misión implica ser «reflejo y testigos del amor de Cristo en este mundo». Para ilustrar su punto, el Padre Rodríguez citó las palabras de Santa Catalina de Siena: «Si los cristianos somos en el mundo lo que debemos ser, prenderíamos fuego al mundo entero», una poderosa metáfora sobre el impacto transformador que la fe auténtica puede tener en la sociedad.

Finalizando su mensaje, el Padre Freddy Rodríguez extendió una emotiva invitación a la oración. Concluyó pidiendo a sus seguidores que pidan a Dios la gracia de que «nada ni nadie nos separe de Él», y prometió que los tendría presentes en sus propias oraciones.

La reflexión del Padre Freddy Rodríguez, transmitida a través de «Impulso de Fe», se presenta como un llamado a la introspección y a la reafirmación del compromiso cristiano, recordándoles a los fieles la importancia de vivir con un sentido de misión y esperanza en un mundo que lo necesita.

