Andreina Baduel denuncia suspensión indefinida de visitas a su hermano Josnars Baduel, recluido en El Rodeo I #11Ago

- Publicidad -

Andreina Baduel, hija del exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, activista por los derechos humanos y hermana del preso político Josnars Baduel, denunció la suspensión indefinida de las visitas y la entrega directa de paquetería en el centro de reclusión El Rodeo I, donde su hermano permanece detenido.

Esta medida, anunciada sin justificación alguna, afecta no solo el contacto familiar sino también la salud y el bienestar del detenido.

- Publicidad -

Suspensión de la visita familiar

Baduel indicó a través de un comunicado mediante X, que durante el fin de semana, Margareth Baduel, también hermana de Josnars, acudió al penal siguiendo todos los protocolos establecidos para la visita y entrega de insumos.

Sin embargo, fue informada por funcionarios del lugar que las visitas estaban suspendidas por tiempo indefinido, sin recibir explicación o motivo oficial. Además, se le indicó que la paquetería solo podía ser entregada a través de otro familiar de un recluso interno, lo que complica el acceso directo a los objetos necesarios para Josnars.

📢 DENUNCIA | Nuevamente, se nos vulnera un derecho fundamental.



Este fin de semana, le correspondía la visita y entrega de paquetería para mi hermano, Josnars Baduel.

Mi hermana Margareth, llegó hasta El Rodeo I, cumpliendo con cada protocolo, pero le informaron que LAS… pic.twitter.com/4BSar11cFA — ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) August 11, 2025

Riesgo a la salud ante falta de insumos médicos

La familia alerta que esta restricción coincide con la falta de certeza sobre la entrega de medicinas solicitadas la semana pasada, lo que pone en riesgo la salud de Josnars Baduel.

Andreina Baduel insiste en que la incomunicación y las condiciones actuales en El Rodeo I representan un patrón sistemático de tortura física y psicológica, denunciado reiteradamente por familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.

“El negarnos el contacto familiar y restringir la entrega de insumos médicos no solo afecta a Josnars, sino que tortura también a toda la familia. Estas acciones inhumanas son parte de la realidad que enfrentan miles de familias de presos políticos en Venezuela”, aseguró Andreina Baduel en su comunicado.

La familia Baduel exige el restablecimiento inmediato de las visitas y la entrega directa de paquetería, así como la liberación de Josnars y de todos los presos políticos que enfrentan condiciones similares.

“No van a quebrarnos”, advirtió Andreina, ratificando su compromiso de continuar denunciando cada irregularidad hasta alcanzar justicia y libertad.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí