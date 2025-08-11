Cavecom-e proyecta un crecimiento de 100% en el comercio electrónico para el cierre de 2025 #11Ago

- Publicidad -

Un crecimiento de 100% para el cierre del año 2025, proyecta el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico -Cavecom-e-, Richard Ujueta, al dar a conocer las expectativas sectoriales.

Destacó que también se ha incrementado el uso, dentro del comercio electrónico formal, la inteligencia artificial –IA-.

“8 de cada 10 empresas que están activas en el comercio electrónico, están utilizando actualmente herramientas de Inteligencia Artificial -IA- para impulsar, promover y hacer seguimiento de pre y postventa”, precisó.

Asimismo, subrayó que las empresas venezolanas también utilizan IA en la atención al cliente.

“En lo que llamamos nosotros el comercio social, a través de las redes sociales, y un comercio informal, podemos detectar que 4 de cada 10 empresas están empezando a utilizar agentes de IA para incorporarse en este tema”, remarcó.

El presidente de Cavecom-e- destacó la incorporación de los sectores turismo y salud en la economía digital, durante entrevista en Unión Radio.

