Consecomercio respalda la ampliación de la conectividad aérea internacional en el país #11Ago

- Publicidad -

Restablecer y ampliar la conectividad aérea internacional es una necesidad logística y una estrategia clave para revitalizar la economía venezolana, especialmente en el sector comercio y los servicios, asegura el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

En efecto, cada nueva ruta aérea representa una puerta abierta para el intercambio comercial, la expansión de redes empresariales y la atracción de consumidores y proveedores internacionales. Desde tiendas especializadas hasta cadenas de suministro, la conectividad aérea permite que los negocios locales respiren nuevos aires, aceleren sus operaciones y se integren con mayor fluidez a los mercados globales. Además, fortalece el ecosistema de servicios, que dependen de la movilidad eficiente para crecer y diversificarse.

- Publicidad -

La expansión de rutas aéreas internacionales facilita el dinamismo comercial al permitir el transporte eficiente de personas y mercancías, lo que abre nuevas oportunidades para empresas locales y regionales. Esta conectividad mejora el acceso a mercados internacionales y optimiza la logística empresarial, reduciendo costos y aumentando la competitividad de los productos venezolanos.

El turismo, como uno de los sectores más beneficiados, se ve impulsado por la interconectividad aérea, que permite a viajeros nacionales e internacionales explorar destinos con mayor facilidad. Esto se traduce en ingresos para hoteles, restaurantes, operadores turísticos y otros negocios vinculados, generando empleo y fortaleciendo las economías locales.

La conectividad aérea también funciona como catalizador de inversión extranjera, al mejorar la accesibilidad y visibilidad de las regiones involucradas. Este entorno más abierto y conectado estimula el interés de inversionistas, impulsa el desarrollo de infraestructura aeroportuaria y genera empleos directos e indirectos en aerolíneas, terminales aéreas y empresas relacionadas.

Además de sus beneficios económicos, la conectividad aérea contribuye al bienestar social al facilitar el acceso a servicios esenciales como salud, educación y empleo. Asimismo, promueve el intercambio cultural y la integración regional, fortaleciendo los lazos con países vecinos y posicionando a Venezuela como un destino estratégico en el mapa de conectividad internacional.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí