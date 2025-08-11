El Gobierno de Gaza denuncia el asesinato de seis periodistas en un ataque israelí #11Ago

- Publicidad -

Seis periodistas murieron la noche del domingo en Gaza a causa de un ataque israelí, según un comunicado de la oficina de información del Gobierno de Gaza. El ataque, calificado como de «precisión«, se produjo en la tienda de campaña de los informadores, ubicada junto al hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza.

La lista de víctimas incluye a Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat, así como a los corresponsales de Al Jazeera Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea. También perdieron la vida los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa, y el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal.

Según una nota difundida por Unión Radio, el Gobierno de Gaza ha condenado enérgicamente el ataque, calificándolo como un «asesinato selectivo sistemático» de periodistas palestinos. Asimismo, ha instado a las federaciones y organismos periodísticos de todo el mundo a unirse a esta condena.

En su comunicado, también exige a la comunidad internacional que actúe en los tribunales internacionales contra Israel y que ejerza «presión seria y efectiva para detener el crimen de genocidio«.

Con estas muertes, el número total de informadores (incluyendo periodistas, ‘influencers’ y creadores de contenido) que han fallecido a causa de la ofensiva israelí en Gaza asciende a 238, según cifras del Gobierno gazatí.

