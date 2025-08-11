Falleció Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial de Colombia #11Ago

- Publicidad -

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, de 39 años, falleció este lunes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, más de dos meses después de recibir varios disparos durante un acto de campaña en la capital.

La noticia fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, quien publicó un emotivo mensaje en redes sociales.

“Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”, ha publicado en la red social.

Complicaciones tras cirugía

En la madrugada del sábado, el estado de salud de Uribe Turbay sufrió un grave deterioro. Tras una intervención quirúrgica programada a primera hora, presentó un sangrado intracerebral agudo que obligó a practicarle una segunda cirugía de urgencia.

Horas más tarde, la clínica emitió un parte médico en el que calificó su condición como “extremadamente crítica” debido a un edema cerebral persistente y un sangrado intracraneal de difícil control.

La Fundación Santa Fe confirmó que el deceso de Uribe Turbay ocurrió a la 1:56 de la madrugada, hora local. En un comunicado, la institución destacó que el equipo médico responsable de su atención “trabajó incansablemente durante más de dos meses” desde su ingreso con lesiones graves, en un esfuerzo por preservar su vida.

Atentado a Miguel Uribe

Uribe Turbay, figura destacada del partido Centro Democrático y uno de los principales opositores al Gobierno de Gustavo Petro, fue atacado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

En medio de su intervención pública, se escucharon varios disparos; el político cayó al suelo mientras sus escoltas lo evacuaban de emergencia. Desde entonces permaneció en estado crítico, sometido a múltiples cirugías por complicaciones como hemorragias intracerebrales y edema cerebral persistente.

Conmoción política y recuerdos de un pasado violento

El asesinato de Uribe Turbay ha generado conmoción nacional e internacional, evocando los años más oscuros de la violencia política en Colombia, cuando líderes como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro fueron asesinados en plena campaña electoral.

Hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un operativo de rescate tras su secuestro por órdenes de Pablo Escobar, y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, Miguel Uribe forjó una carrera política temprana.

A los 25 años fue concejal de Bogotá por el Partido Liberal y luego senador, consolidándose como una de las voces más críticas frente al presidente Petro, especialmente en temas de seguridad y política de paz.

Un vacío en la oposición y en la contienda electoral



Uribe Turbay deja a su esposa, tres hijastras y un hijo de cuatro años. Su muerte no solo enluta a su familia, sino que también reconfigura el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026, dejando un vacío en el liderazgo de la oposición.

El caso sigue bajo investigación, en un país que vuelve a enfrentar el fantasma de la violencia política y que clama por justicia y garantías democráticas.

