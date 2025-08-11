Índice Bursátil Caracas cerró en 611,79 puntos #11Ago

- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este lunes en 611,79 puntos con una variación de 0,33 puntos (+0,05%), con respecto a la sesión anterior.

- Publicidad -

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.262,17 puntos, con una variación absoluta de 11,29 puntos (-0,89%) y el Índice Industrial cerró en 170,92 puntos (+6,41%).

Al final de la sesión, 19 acciones subieron de precio, 5 bajaron y 5 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 90.430 acciones por un monto de 2.032.528,82 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 2.143.260 acciones por 57.828.855, 70 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 14.446,00, para un total de 59.875.830,52 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 12.124.273,04 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 33.483.446,62 bolívares.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí