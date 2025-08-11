Instagram lanza tres nuevas funciones para fortalecer la interacción social y la privacidad #11Ago

- Publicidad -

Instagram ha lanzado un trío de nuevas funcionalidades diseñadas para fortalecer la interacción entre usuarios y enriquecer la experiencia en la plataforma. Las novedades incluyen un botón de republicación, un mapa social para compartir ubicaciones y una nueva pestaña de “Amigos” en la sección de Reels.

A través de sus cuenta en X (antes Twitter), Instagram explicó que el botón de republicación (o «repost») es una de las adiciones más esperadas. Permite a los usuarios compartir directamente en su feed publicaciones y Reels de otras cuentas, eliminando la necesidad de recurrir a capturas de pantalla o aplicaciones de terceros.

Sostuvo que el contenido republicado se almacenará en una pestaña específica del perfil del usuario, facilitando su organización. Además, Instagram puso énfasis en la privacidad, permitiendo a los creadores de contenido desactivar la opción de repost en sus publicaciones, incluso si sus perfiles son públicos.

En la publicación señalan que la sección de Reels también se renueva con la pestaña de “Amigos”, una función que muestra una selección personalizada de videos con los que los contactos de un usuario han interactuado recientemente (dando me gusta, guardando o comentando). Esta herramienta busca impulsar nuevas conexiones y descubrimientos de contenido a través de intereses comunes dentro del círculo social más cercano.

El mapa social: una nueva forma de explorar el entorno

Otra de las innovaciones es el mapa social, que da a los usuarios la posibilidad de compartir su ubicación en tiempo real con amigos seleccionados y explorar publicaciones subidas desde lugares cercanos. Esta herramienta es totalmente opcional y viene acompañada de controles de privacidad robustos, incluyendo configuraciones específicas para menores de edad, asegurando que los usuarios mantengan el control total sobre su información personal.

Según la compañía, estas funciones se están implementando de forma progresiva a nivel global. Para poder acceder a ellas, es necesario contar con la última actualización de la aplicación. Con estas herramientas, Instagram reafirma su compromiso con una socialización más personalizada y el equilibrio entre la visibilidad del contenido y el respeto a la privacidad del usuario.

