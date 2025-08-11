Juanes lamenta la muerte de Miguel Uribe Turbay y llama a “despertar la conciencia” en Colombia #11Ago

- Publicidad -

El cantante colombiano Juanes expresó este lunes su pesar por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador conservador, quien fue víctima de un atentado hace dos meses durante un mitin político en Bogotá. El artista aprovechó el momento para enviar un mensaje de reflexión al país.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Juanes escribió: “Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia. Sentido pésame a su familia y amigos”. El mensaje rápidamente se viralizó, sumándose a las múltiples reacciones que han surgido en redes sociales tras la confirmación de la muerte del dirigente.

Reacciones que cruzan fronteras



El asesinato de Uribe Turbay ha provocado un intenso debate en plataformas digitales, no solo en Colombia sino también en otros países de América Latina. Políticos, líderes sociales, artistas y ciudadanos han expresado su indignación y tristeza, recordando su trayectoria como defensor de la democracia y su papel activo en la política colombiana.



Miguel Uribe Turbay, de 38 años, falleció este domingo luego de permanecer en estado crítico desde el ataque ocurrido en junio. La violencia política en Colombia, que cobra la vida de líderes y candidatos, vuelve a estar en el centro de la agenda pública, mientras crecen los llamados a fortalecer la seguridad y proteger a quienes participan en la vida democrática del país.

