María Corina Machado llama a “luchar por la libertad y la paz de Colombia y Venezuela” para honrar la memoria de Miguel Uribe #11Ago

La líder opositora venezolana en la clandestinidad, María Corina Machado, lamentó profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y al pueblo colombiano.

En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la dirigente de Vente Venezuela expresó:

El mensaje tuvo respuesta por parte de la familia del dirigente conservador. María Camila Uribe, agradeció públicamente las palabras de Machado:

“Gracias, María Corina, por tus oraciones y tu cariño en este momento tan doloroso. Miguel siempre creyó en la hermandad de nuestras naciones y en la causa de la libertad”.

Uribe Turbay declaró el pasado 24 de septiembre, tras el reconocimiento del Senado de Colombia a Edmundo González, la importancia de defender la democracia y la libertad.



“Celebro que el día de hoy el Senado de Colombia se pone a tono con la democracia mundial. Nos sumamos a los congresos que defienden la democracia y la libertad”, afirmó Uribe.

Asimismo, el senador Miguel Uribe expresó que la decisión del Senado es una “buena noticia para el mundo, qué buena noticia para Colombia, da esperanza, pero en especial Venezuela cuenta con el Senado de este país”, sentenció.

Complicaciones tras cirugía

En la madrugada del sábado, el estado de salud de Uribe Turbay sufrió un grave deterioro. Tras una intervención quirúrgica programada a primera hora, presentó un sangrado intracerebral agudo que obligó a practicarle una segunda cirugía de urgencia.

Horas más tarde, la clínica emitió un parte médico en el que calificó su condición como “extremadamente crítica” debido a un edema cerebral persistente y un sangrado intracraneal de difícil control. Finalmente, se confirmó su fallecimiento.

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay conmocionó tanto a Colombia como a Venezuela, recordando los riesgos y sacrificios que enfrentan quienes defienden la democracia en la región. Para Machado, la mejor forma de preservar su legado es continuar la lucha por un sistema de libertades y bienestar en ambos países.

Comunicado íntegro:



Con profundo dolor le hago llegar mis oraciones y cariño al pueblo colombiano por la trágica partida del senador Miguel Uribe Turbay.

A María Claudia, sus hijos, su padre, su familia, sus amigos y compañeros, que Dios les llene de fuerza para continuar el camino sin la presencia física de Miguel. Su vida y su lucha son un testimonio ejemplar que los acompañará siempre.

Desde Venezuela, compartimos su dolor por la pérdida de un gran amigo, valiente, generoso y comprometido.

Luchar por la Libertad y la Paz de Colombia y Venezuela es la mejor forma de honrar su memoria. Dios te bendiga y te acoja, Miguel.

