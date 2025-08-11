PulsoEmpresarial Arturos potencia su plan de modernización con la reinauguración de su 8º local con más ventas en el país

- Publicidad -

Arturos, la cadena de pollo frito preferida por los venezolanos, continúa consolidando su plan de modernización de establecimientos a nivel nacional. De un total de 80 restaurantes en todo el país, la marca ha logrado ya la renovación de 30 locales –casi el 40% de la red total–, mejorando significativamente la experiencia de sus clientes en diversas regiones.

Una de las renovaciones más esperadas por la comunidad es la del restaurante ubicado en Guarenas. El eje Guarenas-Guatire ha experimentado recientemente un mayor desarrollo urbano y comercial, impulsando notablemente el consumo y Arturos no se queda atrás. “Se trata del único restaurante en toda la zona de Guarenas y queremos que los habitantes cuenten con un espacio cómodo y agradable para comer el mejor pollo frito de Venezuela y disfrutar en familia, sin necesidad de ir a Caracas ”, destacó Ángel Bracho, Director de Restaurantes de Arturos.

En sintonía con las solicitudes de los clientes expresadas en redes sociales, la remodelación en Guarenas ha sido integral. Incluye la renovación de baños y de la zona de postres, así como el área de mesas y toda la ambientación interna del local con la nueva imagen que los caracteriza.

La capacidad de este restaurante es de las más grandes, con posibilidad de atender a 186 clientes sentados; además de contar con 63 puestos de estacionamiento, lo que facilita el acceso a un gran volumen de personas. Además, esta sede genera 33 empleos directos, contribuyendo activamente al desarrollo económico local.

Guarenas, en el Top 10 de los que más venden

Un aspecto distintivo de esta renovación es su centro de postres, que lo convierte en el más grande de toda la cadena. La gerencia ha considerado también que es uno de los locales de mayor venta de helados en todo el país, por lo cual se le ha concedido una caja separada, dos estaciones de helados y una superficie mucho más amplia.

En cuanto a su desempeño, el restaurante de Guarenas se posiciona como el octavo en volumen de ventas a nivel nacional, consolidándolo firmemente dentro del Top 10 de la cadena.

El compromiso con la comodidad del cliente se complementa con la disponibilidad de servicio a domicilio. Es importante destacar que esta sede es la única en la zona de Guarenas, aunque para las poblaciones aledañas cuenta con tres establecimientos en Guatire (en Buenaventura, La Parada y La Hacienda).

Para invitar a los fanáticos de Arturos a conocer las mejoras del restaurante, se tienen previstas actividades para toda la familia y activaciones con marcas aliadas. Toda la información de promociones, horarios y activaciones está disponible en Instagram y Tik Tok como @arturosdeverdad.

