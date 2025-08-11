Regreso a clases 2025: ¿Cuánto cuesta la compra de útiles en Barquisimeto? #11Ago

- Publicidad -

El equipo de El Impulso realizó este lunes, un recorrido por diversos establecimientos de la ciudad para conocer de primera mano cuánto dinero necesitan destinar los padres y representantes para la compra de útiles escolares. La investigación arroja un panorama de precios muy diversos, donde es posible encontrar desde opciones económicas hasta artículos de alta gama.

El recorrido, que abarcó varias papelerías y librerías de Barquisimeto, evidenció que los costos de los útiles básicos varían significativamente de un local a otro. Las libretas, por ejemplo, se pueden conseguir desde $1.00, $6, hasta $20, dependiendo del tamaño, la marca, número de hojas y cantidad de materias.

En cuanto a los artículos esenciales de escritura, una caja de lápices presenta un rango de precios que va desde los $1.50 hasta los $5, esto también varía de acuerdo a la marca y cantidad de lápices que traiga la caja.

En el caso de las cartucheras, se encuentran en un rango de precios más accesible. El recorrido encontró opciones que van desde los $0.60 hasta los $10 o $15, todo dependiendo del modelo.

Los morrales, uno de los artículos más costosos de la lista, son los que exhiben la mayor variación, con precios que inician en $4.00 y pueden alcanzar hasta los $60.00, dependiendo de la marca, el diseño y la calidad del material.

Entre los artículos más costosos se encuentran los libros y las enciclopedias, en uno de los establecimientos visitados indicaron que hasta $120 se pueden gastar solamente en enciclopedias, que van desde los $36 y los $38 cada uno.

Pago a credito

Es importante destacar que algunas de las librerías y establecimientos que cuentan con la venta de artículos escolares poseen pago a créditos, donde la persona puede pagar una inicial y se va cancelando en cuotas.

La compra de útiles escolares en Barquisimeto en este 2025 es una tarea que requiere de planificación y comparación de precios. Los padres que buscan economizar pueden encontrar opciones básicas, mientras que aquellos que deseen artículos de marca o con diseños específicos, deberán preparar un presupuesto significativamente mayor.

