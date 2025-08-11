Terremoto en Turquía deja un fallecido y más de 50 heridos en la región de Mármara #11Ago

- Publicidad -

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la noche del domingo la región de Mármara, en Turquía, dejando un saldo de una persona fallecida y al menos 52 heridas, según el balance oficial difundido este lunes por las autoridades.

La víctima mortal es un hombre de 81 años que quedó sepultado en uno de los edificios derrumbados en la ciudad de Balıkesir, epicentro del sismo. Aunque fue rescatado con vida, murió posteriormente en el hospital. Otros dos ciudadanos lograron salir por sus propios medios, mientras que los equipos de búsqueda y rescate salvaron a cuatro personas, incluido el anciano fallecido.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, informó que 16 edificios resultaron gravemente dañados, doce de ellos deshabitados. Además, dos minaretes colapsaron a causa del movimiento telúrico.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Kemal Memişoglu, precisó que 11 de los heridos permanecen hospitalizados. Tres de ellos sufrieron lesiones directas por el derrumbe, mientras que la mayoría resultó herida al intentar escapar, incluso saltando desde ventanas y balcones.

El sismo ocurrió a las 19:53 horas del domingo (16:53 GMT), con epicentro en el distrito de Sindirgi, provincia de Balıkesir, y a una profundidad de 11 kilómetros, según datos de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). El temblor se sintió en un amplio radio que incluyó grandes ciudades como Estambul, Esmirna, Bursa y Kocaeli.

Las autoridades informaron que las operaciones de búsqueda y rescate ya han concluido y se evalúan los daños estructurales en la zona.

