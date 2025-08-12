Buscar
Colombia le da el último adiós a Miguel Uribe Turbay #12Ago

Nira López
Nira López

-

NoticiasInternacionales
El senador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció este lunes a la 1:56 de la madrugada, tras más de dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe. Su muerte se produjo a causa de un derrame en el sistema nervioso central, complicación derivada de las heridas de bala que sufrió en un atentado el pasado 7 de junio.

El ataque, perpetrado por un menor de 15 años, se encuentra bajo investigación de las autoridades. La Fiscalía y los organismos de inteligencia trabajan para esclarecer los autores intelectuales y los motivos detrás del crimen.

La noticia de su fallecimiento provocó una inmediata reacción en el ámbito político y social. El Congreso de la República, sede de su actividad legislativa, detendrá sus labores por tres días para honrar su memoria. El cuerpo del senador fue trasladado al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde quedó instalada la cámara ardiente.

Durante el velorio, su esposa, María Claudia Tarazona, ofreció declaraciones a la prensa, pidiendo justicia y rechazando la violencia como respuesta. «Miguel soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está viviendo», afirmó Tarazona.

Las exequias de Uribe Turbay continuarán hasta el mediodía del miércoles 13 de agosto. La ceremonia final se llevará a cabo en la Catedral Primada de Colombia, donde familiares y amigos le darán el último adiós.

VIDEO | Miles de desalojos y un fallecidos deja ola incendios forestales en España #12Ago
Nira López
Nira López

