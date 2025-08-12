Diosdado Cabello: Venezuela tiene un índice de 1.92 homicidios por cada 100 mil habitantes#12Ago

- Publicidad -

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, afirmó este martes que Venezuela registra un índice de 1.92 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Las declaraciones, emitidas durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) y citadas por Venezolana de Televisión (VTV), sitúan al país en una posición favorable en materia de seguridad en comparación con otras naciones de la región.

Según la información difundida por VTV, Cabello destacó que países que han criticado la gestión de seguridad en Venezuela, como Ecuador, tienen índices de criminalidad significativamente más altos, alcanzando un 64% en el caso ecuatoriano.

El funcionario subrayó que los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran en un despliegue permanente para cumplir la directriz de Nicolás Maduro, la cual busca garantizar la paz y la tranquilidad de la población.

«Esa es la orden que dio el presidente: este es el año contra las bandas, sean bandas de narcotraficantes, de conspiradores o de delincuencia común; vamos por ustedes, pónganse las pilas. ¡Entréguense que están rodeados!«, manifestó Cabello.

