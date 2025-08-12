FOTOS | «Siéntate a leer»: Baruta se convierte en una biblioteca al aire libre #12Ago

- Publicidad -

El municipio Baruta, en el estado Miranda, se ha convertido en una vibrante «biblioteca a cielo abierto» con el lanzamiento de la iniciativa «Siéntate a leer«. La campaña, impulsada por la alcaldía local, ha dotado a distintos espacios públicos de 13 bancos temáticos, cuyo diseño simula libros gigantes para rendir homenaje a la literatura.

La idea, según una entrevista de El Diario con el actor y dramaturgo Héctor Manrique, nació de su fascinación por una campaña similar realizada en Madrid en 2024. Manrique, quien se interesó por el propósito de esa iniciativa, le propuso al alcalde Darwin González replicar el concepto en Baruta, pero con una diferencia clave: los bancos de Caracas permanecerán de forma indefinida en las calles.

«Me parecía interesante que esto se pudiese hacer en Caracas, así como el año pasado se hizo lo de las meninas. Traer estas iniciativas de fomento de la cultura a nuestra ciudad me parece interesante», comentó Manrique en la entrevista.

Un proyecto cultural diseñado para todos los géneros

En la nota difundida señalan que los bancos, diseñados por el artista y director teatral Pedro Borgo y fabricados por la empresa Seven, tienen un respaldo que exhibe la portada de una obra literaria venezolana. En el lado opuesto, los transeúntes pueden sentarse y leer fragmentos de los textos, como si se tratara de un libro abierto.

Según declaraciones de Manrique a El Diario, la selección de los títulos buscó abarcar la mayor cantidad de géneros posible, evitando limitarse únicamente a novelas para ofrecer una propuesta cultural más diversa y accesible a los ciudadanos.

