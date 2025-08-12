Buscar
Índice Bursátil Caracas cerró en 611,99 puntos #12Ago

Índice BursátilNoticias
Índice bursátil
El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este martes en 611,99 puntos con una variación de 0,20 puntos (+0,03%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.258,07 puntos, con una variación absoluta de 4,10 puntos (-0,32%) y el Índice Industrial cerró en 174,84 puntos (+2,29%).

Al final de la sesión, 18 acciones subieron de precio, 7 bajaron y 6 se mantuvieron estables. 

En el mercado regular se negociaron 101.021 acciones por un monto de 2.320.110,83 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 57.577 acciones por 1.856.467,00 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 8.300,21, para un total de 4.184.878,04 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 4.101.300,00 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 199.138.606,43 bolívares.

