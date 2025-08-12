La OPEP eleva su pronóstico de demanda de crudo para 2026 #12Ago

- Publicidad -

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) proyecta que la demanda mundial de petróleo crecerá en 1,4 millones de barriles diarios (mb/d) en 2026, una cifra que representa un aumento de 100.000 barriles diarios (b/d) respecto a su anterior estimación. Este ajuste se debe a una mejora en las expectativas de crecimiento económico en varias regiones del mundo.

No obstante, las proyecciones para 2025 se mantuvieron prácticamente sin cambios, con un crecimiento de la demanda global de 1,29 mb/d, a pesar de un pequeño incremento de 10.000 b/d en la cifra total. En cuanto a la producción de los países no pertenecientes a la OPEP+, se espera que crezca en 0,8 mb/d en 2025, sin cambios con respecto al pronóstico del mes anterior.

El informe también revela que ocho miembros de la alianza OPEP+ que acordaron recortes voluntarios de producción superaron sus cuotas en julio, produciendo 371.000 b/d por encima del objetivo. Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos y Rusia fueron los principales responsables de este incumplimiento, lo que plantea preguntas sobre la disciplina dentro del grupo. La producción de Rusia, por ejemplo, aumentó en 98.000 b/d en julio, llegando a 9,12 mb/d, según datos de la OPEP.

